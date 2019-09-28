Во Всеволожске передали трофейное оружие, из которого отольют ступени храма ВС РФ

Во Всеволожске передали трофейное оружие, из которого отольют ступени храма ВС РФ
Проект главного храма ВС РФ. Фото: Министерство обороны РФ

Обнаруженное в Ленобласти немецкое оружие и боеприпасы передадут для строительства главного храма Вооруженных сил РФ.

Участники поисковых отрядов, а также военнослужащие, принимавшие участие в археологических раскопках на местах сражений Великой Отечественной войны, нашли огромное количество боеприпасов и оружия немецкой армии.

Экземпляры, не имеющие исторической ценности, торжественно передали сегодня, 28 сентября, на церемонии, прошедшей в военном музее города Всеволожск. Из этих образцов отольют ступени храма ВС РФ, строительство которого осуществляется на пожертвования добровольцев. Возведение храма планируется завершить в следующем году. Он откроется в подмосковном парке «Патриот«.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что жители Озерков намерены спасти храм Николая Чудотворца от сноса.

Всеволожск новости трофейное оружие храм вс рф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайские СМИ рассуждают о российских ракетах, которыми пугают США
Бастрыкин составил ряд поручений по итогам поездки в Петербург
СКА победил «Динамо» со счетом 4:1
Во Всеволожске передали трофейное оружие, из которого отольют ступени храма ВС РФ
Павел Мамаев будет играть за «Ростов»
«Локомотив» забил «Зениту»: до конца игры около получаса
Байкеры раскритиковали закрытие мотосезона в Петербурге
На Витебском в ДТП пострадал человек