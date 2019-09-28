Камеры засняли в озере Лох-Несс нечто

Оно похоже на змея, но люди до сих пор гадают, что бы это могло быть.

Запись с подводной камеры опубликовали на YouTube. На кадрах виден какой-то монстр, плавающий по озеру Лох-Несс. Людям кажется, что он похож на змею, но слишком уж необычную. Пока что ученые никак не комментировали ролик – возможно, позже кто-то прольет свет истины на происходящее.

Напоминаем, что недавно эксперты проводили исследование, в рамках которого удалось выяснить, что в водоеме жило существо из семейства угреобразных. Есть мнение, что именно его принимали за чудовище, о котором слагали легенды. Таких крупных особой в настоящее время там не водится. Тем не менее, некоторые отказываются принимать эту точку зрения и все еще боятся таинственного озера.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище. Как оказалось, мистическим судном была российская яхта, замаскированная под древнерусскую ладью, которая следовала на фестиваль в Осло.