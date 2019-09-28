Metallica отменяет концерты из-за состояния фронтмена

Джеймс Хэтфилд борется с алкогольной зависимости уже не первый год. Видимо, случился запой.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Обо всем написала группа в Twitter-аккаунте. Музыканты отметили, что им приходится отменить выступления в Новой Зеландии и Австралии из-за «брата Джеймса, который много лет борется в зависимостью». Судя по всему, все концерты перенесут на другие даты, как только фронтмену станет лучше. По некоторой информации, он находится под наблюдением врачей.

Напоминаем, что Metallica успела посетить Россию – они дали концерт в Лужниках, где исполнили в том числе песню Виктора Цоя «Группа крови».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что канадка и ее пес спаслись от пумы с помощью песни Metallica. Жительница Ванкувера избежала нападения пумы включив песню Don’t Tread On Me рок-группы Metallica, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой.