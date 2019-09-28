Пятеро детей получили травмы при взрыве гранаты в ЛНР

Ребятишки решили поиграть, когда наткнулись на опасный предмет.

Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Якова Осадчий. Он рассказал, что все случилось в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Пятеро детей гуляли, когда нашли оружейный схрон украинских военных. Они решили поиграть, когда одна из гранат взорвалась. Ребята, которым от семи до 13 лет, получили травмы. Их госпитализировали, дети находятся под пристальным вниманием врачей.

Осадчик огорчен тем фактом, что «украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям республики». Он отметил, что подрывы на гранатах происходят довольно часто.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что из аварийной шахты в ЛНР подняли 13 тел горняков. 25 апреля в Юрьевке на шахте «Схидкарбон» случилось ЧП — обрушились породы. Под поверхностью земли оказались 17 работников.