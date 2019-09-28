Внук Снуп Дога умер, прожив всего 10 дней

О причине смерти ничего не сообщается. Младенец скончался 25 сентября.

Страшной новостью поделился отец мальчика Корд Бродус в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что малыш прожил всего десять дней. Горюющий отец отметил, что никогда не забудет, как держал его на руках.

«Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня»,

— говорится в посту.

Бродус выразил благодарность всем, кто поддерживает его семью. Он убежден, что малыш успел за короткое время многое: как минимум принес в мир любовь и добро.

Сам Снуп Дог, чей внук скончался по неизвестной причине, выложил видеоролик. В нем говорится, что на все воля божья, которой остается лишь покориться.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Москве умер мировой рекордсмен по парашютному спорту. Он умер в своей квартире в Москве, сообщает «Комсомольская правда». Ему было 83 года. Установлено, что он умер естественней смертью.