Внук Снуп Дога умер, прожив всего 10 дней

Внук Снуп Дога умер, прожив всего 10 дней
Малыш умер по непонятной причине. Фото: https://pixabay.com

О причине смерти ничего не сообщается. Младенец скончался 25 сентября.

Страшной новостью поделился отец мальчика Корд Бродус в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что малыш прожил всего десять дней. Горюющий отец отметил, что никогда не забудет, как держал его на руках.

«Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня»,

— говорится в посту.

Бродус выразил благодарность всем, кто поддерживает его семью. Он убежден, что малыш успел за короткое время многое: как минимум принес в мир любовь и добро.

Сам Снуп Дог, чей внук скончался по неизвестной причине, выложил видеоролик. В нем говорится, что на все воля божья, которой остается лишь покориться.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Москве умер мировой рекордсмен по парашютному спорту. Он умер в своей квартире в Москве, сообщает «Комсомольская правда». Ему было 83 года. Установлено, что он умер естественней смертью.

ребенок смерть снуп дог
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Украине родились девочки с одним телом и двумя головами
Петербуржец этой ночью поджег храм на Васильевском острове
Внук Снуп Дога умер, прожив всего 10 дней
Пятеро детей получили травмы при взрыве гранаты в ЛНР
Велосипедиста, мешающего автомобилистам на Непокоренных, задержали
Судно с украинцами затонуло в Атлантике. 11 человек пропали
Пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на Витебском
Metallica отменяет концерты из-за состояния фронтмена