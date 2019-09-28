Россияне «атаковали» Арнольда Шварценеггера комментариями

Актер и политик выложил фотографию сына, чем вызвал ажиотаж особенно у русскоговорящих пользователей.

Арнольд Шварценеггер поделился снимком, на котором он вместе с сыном Кристофером стоят среди заснеженной местности. Актер и политик решил поздравить сына с 22-летием, написав, что гордится им каждый день и надеется увидеть, кем он станет в будущем. На парне надета шинель офицера МВД России – на это обратили внимание россияне, которые принялись комментировать пост в Instagram. Они отмечают, что Кристоферу идет необычная «шуба», а другие удивляются – когда он успел стать полковником?

Пока что Арнольд Шварценеггер никак не комментировал обилие русских под снимком.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Джаред Лето отреагировал на флешмоб Гарика Харламова. Юморист попросил своих подписчиков «атаковать» аккаунт звезды сообщениями о конце лета. Он сфотографировался для них в майке с надписью: «Лето еще не закончилось».