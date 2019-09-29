Танкисты ЗВО завершили учения на полигоне в Ленобласти

Военнослужащие Западного военного округа завершили крупномасштабные тактические учения на полигоне «Лужский» в Ленинградской области.

В активной части учения приняли участие более полутора тысяч военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии ЗВО, они использовали порядка 600 единиц вооружения и техники.

В ходе учения военнослужащие выполнили задачи учений, занятия обороны и перехода в атаку. Подразделения полка уничтожили свыше десяти тысяч целей, имитирующих различные вражеские объекты, сообщает пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что в ходе учений бойцы продемонстрировали эффективное межвидовое взаимодействие, а управление полка показало себя в умелом применении группировки войск на заданном направлении.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ЗВО проводит масштабные танковые учения в Ленобласти.