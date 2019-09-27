ЗВО проводит масштабные танковые учения в Ленобласти

Военнослужащие оттачивали навыки стрельбы, маневренной обороны, а также огневой атаки. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Военнослужащие оттачивали навыки стрельбы, маневренной обороны, а также огневой атаки. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Лужском районе Ленинградской области, на полигоне, 26 сентября прошли учения танкистов Западного военного округа. Они отрабатывали навыки, которые необходимы в случае обороны и контрнаступления.

Согласно легенде, танкисты должны были противостоять условному агрессору из-за приграничного конфликта. Военнослужащие оттачивали навыки стрельбы, маневренной обороны, а также огневой атаки, сообщает пресс-служба ЗВО.

В учениях приняли участие порядка 1,5 тысяч солдатов и 600 единиц техники. Также были задействованы буксируемые и самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и вертолеты.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти на полигоне прошли российско-сербские военные учения.