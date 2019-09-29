Бразилия обыграла российских волейболисток на Кубке мира

Бразилия обыграла российских волейболисток на Кубке мира
Россия на третьем месте. Фото: pixabay

Российская сборная по волейболу уступила команде Бразилии на Кубке мира. Спортсменки взяли бронзу в заключительном матче группового этапа.

Игра состоялась в Осаке (Япония). Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу команды соперников. Несмотря на поражение Россия с 23 очками заняли третье место.

Напомним, что российская сборная выиграла в восьми матчах из десяти. Сильнее оказались сборные Китая и США.

Ранее в GazetaSPb сообщали о победе российской команды на ЧЕ по волейболу. Игра состоялась с Финляндией. Матч завершился со счетом 3:0.

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