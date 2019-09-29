Фигурантов «московского дела» поддержали 20 тысяч человек

Москвичи вышли на согласованный митинг на проспект Академика Сахарова.

Акция состоялась сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщает московское управление МВД. Люди вышли на митинг, чтобы отстоять права фигурантов «московского дела». Всего желающих оказалось около 20 тысяч человек. Они считают, что их нужно освободить. Также люди настаивают на том, чтобы отпустили сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией.

Уточняется, что на мероприятии присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечили порядок.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Архангельске прошел крупный митинг против свалки на Шиесе. Две тысячи участников выступили также против действий городских властей, направленных на строительство полигона. Также в ходе акции звучали лозунги с требованием отстранить с должности областного губернатора Игоря Орлова.