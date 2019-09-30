Цены на молочную продукцию с ноября могут вырасти на 10%

Стоимость молочной продукции может вырасти на 10%. Рост цен прогнозируется в ноябре в связи с введением электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.

При этом в России продолжается эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции. Одновременный запуск двух систем может повысить расходы производителей, что приведет к увеличению стоимости товаров, считают в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%», — приводят слова замглавы комитета Марины Петровой «Известия».

Отрасль к введению обеих систем не готова. Запускать ЭВС следует поэтапно для разных категорий товаров, считает Петрова. Она предлагает начать с внедрения системы для сливок и сметаны, а для остальной молочной продукции ввести её в марте 2020 года. Таким образом бизнес сможет адаптироваться к системе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 60% магазинов в России не соблюдают новые правила размещения молочной продукции.