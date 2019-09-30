Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от поездки в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на то, что часть российской делегации не получила визы. Его решение объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что времена, когда самолеты разворачивали над Атлантикой, прошли. Текущая ситуация носит иной характер и требует решения других задач.

«Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию», — сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Напомним, представители российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. Среди них глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.