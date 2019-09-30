Суд оштрафовал на полмиллиона дебоширку в Пулково

Суд оштрафовал на полмиллиона дебоширку в Пулково
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Суд оштрафовал жительницу Петербурга за совершение административного правонарушения.

Сумма штрафа составила 500 тыс. рублей.

Суд установил, 16 сентября 2019 года пассажирка рейса Петербург-Энфида, у выхода на посадку в аэропорту Пулково оказывала неповиновение требованию сотрудников полиции и отказывалась пройти в дежурную часть. Кроме того, она порывалась попасть на борт самолета, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла самостоятельно передвигаться.

Подсудимая признала свою вину и согласилась с назначенным штрафом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рейс Уральских авиалиний, летевший из израильского Тель-Авива в Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пьяного пассажира, который пытался разбить иллюминатор головой.

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