С 1 октября начнут отключать петербургские фонтаны

В Северной столице с начала октября начнут отключать фонтаны. Уже завтра отключат подачу воды в водных комплексах на Московской площади и Ленина.

Отключение фонтанов является первоначальным этапом их консервации, которая представляет комплекс технических мероприятий. Как сообщили в «Водоканале», в результате консервации оборудование сооружений будет защищено от воздействия низких температур.

Отключение фонтанов по указанным адресам начнется завтра, 1 октября, с 10 часов утра.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водные комплексы в Петербурге должны отключить до конца следующего месяца. Фонтаны проверят, чтобы в предстоящем году они работали исправно.