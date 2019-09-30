С 1 октября начнут отключать петербургские фонтаны

С 1 октября начнут отключать петербургские фонтаны
Фонтаны отключат до следующего летнего сезона. Фото: Pixabay

В Северной столице с начала октября начнут отключать фонтаны. Уже завтра отключат подачу воды в водных комплексах на Московской площади и Ленина.

Отключение фонтанов является первоначальным этапом их консервации, которая представляет комплекс технических мероприятий. Как сообщили в «Водоканале», в результате консервации оборудование сооружений будет защищено от воздействия низких температур.

Отключение фонтанов по указанным адресам начнется завтра, 1 октября, с 10 часов утра.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водные комплексы в Петербурге должны отключить до конца следующего месяца. Фонтаны проверят, чтобы в предстоящем году они работали исправно.

«Водоканал Петербурга» новости спб фонтаны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При возгорании грузовиков в Петербурге пострадали 2 человека
Два подростка подозреваются в нападении на жителя Петербурга
ДТП с автомобилем «Яндекс.Такси» на Тельмана объезжают по встречке
Мосгорсуд назначил Устинову один год условно
В Приморском районе на маршруты запустят дополнительные автобусы
Аэропорт Хельсинки стали чаще использовать для транзита
С 1 октября начнут отключать петербургские фонтаны
Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России после увольнения ...