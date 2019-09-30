Егоров стал председателем совета директоров Etalon Group

Председателем совета директоров Etalon Group избран Сергей Егоров. На посту он сменил Олега Мубарашкина.

Мубарашкин попросил освободить его от должности в связи с растущей вовлеченностью в другие проекты АФК «Система», отмечается в сообщении компании на сайте LSE. Совет директоров принял его отставку и единогласно избрал Егорова новым председателем.

Экс-председатель продолжить выполнять свои обязанности как член совета директоров Etalon Group.

Заседание совета директоров прошло 27 сентября в городе Лимасол на юге Кипра.

Etalon Group — одна из крупнейших российских девелоперских и строительных компания. На рынке с 1987 года. Компания специализируется на жилой недвижимости среднего класса в Москве и Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дочерняя компания группы «Эталон» заключила договор о приобретении 49% акций компании-девелопера «Лидер-Инвест». Продавцом является АФК «Система».