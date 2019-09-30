С улиц Петербурга вывезли около 9 тонн загрязнений за сентябрь

С улиц Петербурга вывезли около 9 тонн загрязнений за сентябрь
Расход воды за сентябрь составил 90 тыс. кубометров. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

С территории Северной столицы вывезли около 8,8 тыс. тонн мусора. Такое количество загрязнений было собрано за первый осенний месяц.

Так, с улично-дорожной сети было убрано более тысячи тонн мусора за текущий месяц. Как сообщили в комитете по благоустройству города, также было вывезено 7,8 тыс. тонн смета.

В городской администрации отметили, что всего техника дорожных предприятий с июня отработала более 19,6 тыс. смен. В результате чего было вывезено 78 тыс. тонн мусора.

Расход воды за сентябрь составил 90 тыс. кубометров.

Ранее в GazetaSPb сообщал, что в Эрмитаже появились контейнеры для раздельного сбора мусора.

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