В Подмосковье воры забрались в дом экс-футболиста сборной Семшова

Член команд «Торпедо» и «Динамо», Игорь Семшов, стал жертвой ограбления. Из дома спортсмена в Подмосковье вынесли четыре пары дорогих часов и пятнадцать тысяч рублей.

В полицию обратилась жена бывшего футболиста сборной, Лариса Семшова. Злоумышленники забрались в дом, находящийся в деревне Маслово Одинцовского района Московской области, и похитили дорогостоящие часы в количестве четырех пар, а также пятнадцать тысяч рублей. О случившемся сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция разыскивает преступников. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудница петербургского почтового отделения, расположенного на улице Стремянной, подозревается в совершении кражи почти 150 тысяч рублей из почтовой кассы.