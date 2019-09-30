Стая цесарок переходила проезжую часть, соблюдая ПДД

В Пушкине местные жители заметили необычных пешеходов. Сегодня, 30 сентября, по «зебре» двигалась стая цесарок.

На опубликованных фотографиях в сообществе «Пушкин – Царское село» видно, что птицы соблюдают правила дорожного движения, пытаясь перейти проезжую часть.

«Цесарки в Царском селе», — пишет пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Откуда птицы появились на улицах пригорода – неизвестно. Крылатые жители ведут себя спокойно. Ловить их пока никто не пытался. Обитали явно позабавили прохожих.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Новой Зеландии нашли самых древних птиц на Земле. Ученые обнаружили останки птиц, живших 62 миллиона лет назад.