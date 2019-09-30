В Голландии арестовали попугая-грабителя

В Голландии арестовали попугая-грабителя
Птице дали белого хлеба и воды. Фото: instagram.com/politieutrechtcentrum/

В голландском городе Утрехт правоохранительные органы арестовали попугая и его хозяина-вора 26 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что на прошлой неделе, 26 сентября, они приехали на вызов о краже в магазине. Полицейских удивил лишь тот факт, что на плече у преступника сидел его домашний любимец — попугай.

Правоохранители поняли, что им некуда заключить попугая лишь тогда, когда вора с питомцем доставили в изолятор. Поскольку у них не было ни клетки для птицы, ни свободной камеры, они отправили его в камеру хозяину-злоумышленнику. Птице дали белого хлеба и воды.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржцы заметили лисицу у ж/д станции «Лахта».

На видеозаписи видно, как лисица, совершенно не пугаясь человека, пробегает мимо него сначала в одну сторону, потом в другую и убегает прочь вдоль ж/путей.

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