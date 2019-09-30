Россияне попытались вывезти из отеля Турции чемодан еды

Чемодан туристов был наполнен едой и бутылками с водой. Фото: pixabay

Чемодан туристов был наполнен едой и бутылками с водой. Фото: pixabay

Российские туристы попытались увезти в багаже съедобные сувениры. Постояльцы набрали целый чемодан еды в одной из гостиниц Турции.

Все произошло в городе Манавгат, когда постояльцы собирались покинуть трехзвездочный отель. Россиян перед выселением попросили туристов открыть чемоданы. В результате служащие обнаружили бережно упакованные блюда из меню завтрака. Кроме того в багаже были разложенные по пакетам фрукты и бутылки с водой.

Как сообщает Haberturk, администратор отметил, что гости отеля могут есть сколько захотят, но забирать еду и напитки в номера запрещено. Он также предположил, что туристы неправильно трактуют значение системы «все включено».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что китайские туристы заполонили российские музеи. Россиянам трудно попасть на популярные объекты.