Россияне попытались вывезти из отеля Турции чемодан еды

Россияне попытались вывезти из отеля Турции чемодан еды
Чемодан туристов был наполнен едой и бутылками с водой. Фото: pixabay

Российские туристы попытались увезти в багаже съедобные сувениры. Постояльцы набрали целый чемодан еды в одной из гостиниц Турции.

Все произошло в городе Манавгат, когда постояльцы собирались покинуть трехзвездочный отель. Россиян перед выселением попросили туристов открыть чемоданы. В результате служащие обнаружили бережно упакованные блюда из меню завтрака. Кроме того в багаже были разложенные по пакетам фрукты и бутылки с водой.

Как сообщает Haberturk, администратор отметил, что гости отеля могут есть сколько захотят, но забирать еду и напитки в номера запрещено. Он также предположил, что туристы неправильно трактуют значение системы «все включено».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что китайские туристы заполонили российские музеи. Россиянам трудно попасть на популярные объекты.

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