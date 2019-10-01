На сокращение российских чиновников выделят почти 5 миллиардов

Реформу запланировали начать в 2020 году. Фото: pixabay

Реформу запланировали начать в 2020 году. Фото: pixabay

В ближайшие три года в качестве компенсаций увольняемым чиновникам планируется потратить 4,8 млрд рублей. Такое заявление сделали в Минфине.

В ведомстве уточнили, что сократить могут 13 тыс. чиновников. Как сообщает АКРА, их число может вырасти.

Сокращение госслужащих связано с повышением зарплат. Так, ожидается рост ежемесячных выплат сотрудникам в марте. Реформу запланировали начать в 2020 году.

Ранее в GazetaSPb сообщали о причинах пьянства работников. Вред здоровью вызван сокращением рабочих дней. Соответствующее мнение выразил бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко. Он уверен, что россияне начинают употреблять алкоголь уже с вечера рабочего дня. Специалист уверен, что уровень алкоголизма в стране может достичь критической отметки.