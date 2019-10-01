С ноября из Петербурга в Таллинн запустят дополнительный автобус

Предположительно, число эстонских туристов с введением электронных виз возраст еще на 10%. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Предположительно, число эстонских туристов с введением электронных виз возраст еще на 10%. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Новый автобус отправится из Петербурга в Таллинн 1 ноября в 23:25, из Таллинна в Северную столицу — 2 ноября в 8:30. Общее время в пути займет около 6,5 часов.

О дополнительном рейсе рассказали в пресс-службе компании-перевозчика Lux Express. Новый маршрут будет действовать благодаря запуску электронных виз, в связи с которым в Петербурге ожидается наплыв иностранных путешественников.

Рейсовый маршрут проследует из одного пункта в другой всего за 6,5 часов. За все время автобус остановится лишь раз — на пограничном пункте. Воспользоваться дополнительным рейсом можно будет уже с 1 ноября этого года.

В компании отмечают, что с начала года поток туристов из Эстонии вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 1 октября вступил в силу режим электронных для граждан 53 стран.