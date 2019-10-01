Заявление на электронную визу подали уже три тысячи иностранцев

Заявление на электронную визу подали уже три тысячи иностранцев
Основной наплыв путешественников ожидается среди жителей Прибалтийских стран. Фото: https://pixabay.com

Закон о работе системы электронной визе вступил в силу сегодня, 1 октября. За это время заявление на получение электронной визы подали три тысячи иностранцев.

Возможность путешествия по России с помощью электронной визы предоставляется гражданам 53 государств. На данный момент среди подавших заявления есть жители Дании, Индии, стран Прибалтики и Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя петербургского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича.

Среди прибалтийских стран основное количество заявлений приходится на жителей Эстонии, примерно 400 человек.

Отметим, что облегченный въезд в страну доступен только через пограничные пункты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а разрешенное время пребывания составляет не более восьми суток.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о готовности аэропорта Пулково к обслуживанию путешественников, прилетевших по электронным визам.

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