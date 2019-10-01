В Минздраве осудили детских онкологов из центра имени Блохина

В Минздраве осудили детских онкологов из центра имени Блохина
Претензии к руководству вынудили сотрудников центра уволиться. Фото: https://pixabay.com/

Министерство здравоохранения выступило на стороне руководства онкологического центра имени Блохина, сотрудники которого пожаловались на притеснения со стороны нового руководителя.

По мнению ведомства, действия медицинских сотрудников не оправданы и пренебрегают врачебной этикой. Требования нового руководителя центра Блохина Светланы Варфоломеевой в министерстве сочли обоснованными и соответствующими мировым стандартам лечения пациентов.

На данный момент в Минздраве организована комиссия, которая займется расследованием конфликтной ситуации. Окончательное решение будет принято ведомством 10 октября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об увольнении недовольных действиями нового начальства сотрудников онкоцентра. Кроме того, работники медучреждения записали видеообращение в котором разъясняют свою позицию.

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