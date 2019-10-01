«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга

Речь идет о незаконной акции, которая прошла в столице еще летом.

Об этом стало известно сегодня, 1 сентября. Обо всем сообщили в пресс-службе суда. Блогера Алексея Навального, сотрудников ФБК и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму признали виновными в причиненном ущербе от незаконного митинга. Суд потребовал у них выплаты компенсации размером в 3,4 миллиона рублей. Средства получит ГБУ «Автомобильные дороги».

Напоминаем, что незаконная акция прошла в Москве 27 июля. В ее рамках люди пытались отстоять всех, кого не допустили до выборов. Организатором стал как раз-таки Алексей Навальный.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Архангельске прошел крупный митинг против свалки на Шиесе. 22 сентября был объявлен единым днем протеста против свалки в Шиесе. Аналогичные митинги прошли не только в Архангельской области, но и за ее пределами: в Москве, Петербурге, Вологде, Кирове, Челябинске, Казани и ряде других городов.