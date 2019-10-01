Петербурженка рассказала о новой плитке в доме Эрлиха

Женщина переживает о том, что большую часть исторической плитки спасти не удалось.

Новостью местная жительница по имени Елизавета поделилась в своем Facebook. Она выложила фотографии, и написала, что наконец в парадной дома Эрлиха-Эттингера новая плитка. Петербурженка подчеркнула, что она очень похожа на старую – увы, ее не удалось сохранить. Елизавета поблагодарила сообщество «Петроградская диаспора» за неравнодушие и за то, что «работы по варварской замене плитки остановлены».

На старых снимках видно, в каком плачевном состоянии находилась парадная, а сейчас – совсем другое дело. При этом работа выглядит качественно, а плитка гармонично вписывается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что исторический центр Петербурга приведут в порядок. На эти цели из бюджета выделят 35 миллионов рублей. Для начала подрядчик оценит состояние старых домов.