Исторический центр Петербурга приведут в порядок

На эти цели из бюджета выделят 35 миллионов рублей. Для начала подрядчик оценит состояние старых домов.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал госзакупок. Смольный искал компанию, которая возьмется за реставрацию исторического центра Санкт-Петербурга. Сначала ей предстоит оценить состояние домов, а затем разработать целевую программу их реставрации и ремонта. На эти цели власти выделят из бюджета 35 миллионов рублей. За работы возьмется компания «НИИПИ Спецреставрация», которая единственная участвовала в конкурсе. Она также проанализирует, сколько будет стоить историческое жилье в ближайшие годы.

Первый этап планирую завершить к концу текущего года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Почта России» прокомментировала решение суда о реставрации усадьбы Ломоносова. Организацию обязали снять камеры видеонаблюдения, кондиционеры и другие устройства с фасада здания. Однако, как сообщили в пресс-службе, предметы являются необходимостью для их организации, и отказаться от них будет затруднительно.