Исторический центр Петербурга приведут в порядок

Исторический центр Петербурга приведут в порядок
Центр Петербурга приведут в порядок. Фото: Pixabay

На эти цели из бюджета выделят 35 миллионов рублей. Для начала подрядчик оценит состояние старых домов.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал госзакупок. Смольный искал компанию, которая возьмется за реставрацию исторического центра Санкт-Петербурга. Сначала ей предстоит оценить состояние домов, а затем разработать целевую программу их реставрации и ремонта. На эти цели власти выделят из бюджета 35 миллионов рублей. За работы возьмется компания «НИИПИ Спецреставрация», которая единственная участвовала в конкурсе. Она также проанализирует, сколько будет стоить историческое жилье в ближайшие годы.

Первый этап планирую завершить к концу текущего года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Почта России» прокомментировала решение суда о реставрации усадьбы Ломоносова. Организацию обязали снять камеры видеонаблюдения, кондиционеры и другие устройства с фасада здания. Однако, как сообщили в пресс-службе, предметы являются необходимостью для их организации, и отказаться от них будет затруднительно.

исторический центр реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Бокситогорске водитель сбил с ног пешехода и сбежал
В России раскупили первую партию самых дорогих iPhone 11
Исторический центр Петербурга приведут в порядок
Россияне попытались вывезти из отеля Турции чемодан еды
«Ласточка» из Петербурга до Москвы станет дешевле
В Петербурге задержали группу, организовавшую нелегальное пребывание мигрантов
Мужчина умер из-за застрявшего в горле куса сала
Иномарка влетела в грузовик и создала большую пробку на Витебском