Спасение котенка остановило движение на эстакаде. Москвичи встали в пробку

Все люди ждали, пока несколько человек спасут маленькое и пугливое животное.

Об этом стало известно 1 октября. Кадрами поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Все случилось, когда москвичи ехали на работу. Затор произошел на эстакаде, ведущей на Третье транспортное кольцо в Москве. Вереница из машин выстроилась, пока женщина пыталась спасти маленького котенка, бегающего по дороге. Он выглядел испуганно – малыш боялся громких звуков, машин и людей. Его окружили несколько десятков автомобилей, а одна неравнодушная москвичка старалась его поймать.

Очевидцы не сообщают, удалось ли ей это, но остается надеяться, что с котенком все в порядке и никто из участников спасательной операции не опоздал на работу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что врачи спасают несовершеннолетнюю девочку, попавшую в ДТП на Кронштадтском шоссе. Несовершеннолетняя переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.