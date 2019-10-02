В Калининградском зоопарке возмущался детеныш муравьеда

Сотрудники поделились милым видео, на котором малыш издает необычные звуки, ругаясь на людей.

Ролик выложили 1 октября. Подробностями поделились в пресс-службе Калининградского зоопарка. Там заметили, что маленький муравьед выглядит слишком вялым. Сотрудники зоопарка долго не могли понять, в чем дело, и обратились за помощью к коллегам за границей. Эксперты предположили, что молоко самки может быть недостаточно питательным – такое бывает при рождении первого детеныша. В России приняли решение кормить муравьеда специальными смесями, чтобы он набрался сил. Для этого пришлось разлучить маму и дочку.

Уже спустя пару дней детеныш набрал в весе и начал активничать – у него появились возможности метаться и возмущаться. Судя по всему, малыш требует вернуть ему родственницу.

«Обратите внимание на звуки: теперь вы знаете, как ругается недовольный и возмущенный маленький муравьед»,

— добавили в зоопарке.

Видео: Калининградский зоопарк

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