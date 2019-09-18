Петербуржцы долго не смогут увидеть жирафа Соню в Ленинградском зоопарке

Петербуржцы долго не смогут увидеть жирафа Соню в Ленинградском зоопарке
Жираф Соня. Фото: vk.com/spbzoopark

Сотрудники Ленинградского зоопарка оповестили посетителей о переезде одного из обитателей. Жирафа Соню на время перевели в другое помещение.

Посетителям не стоит волноваться, ведь животное чувствует себя хорошо. Переезд вызван началом ремонта в той территории, где оно обитало. В связи с этим вход закрыт и для гостей.

В официальной группе «Ленинградский зоопарк» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что жирафа не могут выпустить на улицу из-за ухудшения погодных условий.

Сотрудники также выразили извинения за предоставленные неудобства и обещают проинформировать петербуржцев, когда с жирафом снова можно будет увидеться.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленинградском зоопарке объяснили отсутствие слонов.

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Петербуржцы долго не смогут увидеть жирафа Соню в Ленинградском зоопарке
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