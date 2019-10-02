Названы города, где из-за глобального потепления начала таять многолетняя мерзлота

В ряде российских городов, расположенных в северной части страны, начала активно таять вечная мерзлота, заявляют ученые.

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин рассказал, что к концу этого века граница мерзлоты отойдет еще дальше на север, в результате чего в зону таяния попадут Игарка, Якутск и Магадан. Сейчас в зоне таяния находятся Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что вечная мерзлота наиболее активно будет таять «по краям». «Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет», — сказал Екайкин.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученый считает, что глобальное потепление не доберется до Петербурга.