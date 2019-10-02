Ученый считает, что глобальное потепление не доберется до Петербурга

По словам ученого, суша под Петербургом поднимается. Фото: unsplash

По словам ученого, суша под Петербургом поднимается. Фото: unsplash

Российские эксперты опубликовали доклад, в котором говорится, что через 80 лет уровень воды в мировой океане поднимется на метр по причине глобального потепления.

Ранее специалисты межправительственной группы по изменению климата считали, что Петербург, расположенный в пределах Приневской низменности, находится в зоне риска из-за глобального потепления.

Однако соавтор доклада, ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин считает, что Северная столица не будет затронута. По словам ученого, суша под Петербургом поднимается. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Greenpeace показал будущее Петербурга, Байкала и Арктики. Ландшафты “состарили” через приложение-аналог FaceApp.