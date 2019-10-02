В Петербурге поддержали законопроект о выплатах на жилье для нуждающихся

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали законопроект об улучшении жилищных условий нуждающихся семей. Инициативу рассмотрели на заседании парламента 2 октября.
Законопроект регламентирует материальную помощь многодетным родителям и семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. На реализацию инициативы авторы предлагают выделить 2,1 млрд рублей до 2021 года. При этом для каждый категории граждан льготы будут рассчитываться индивидуально.
Как отметил представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков, под действие законопроекта в Петербурге попадает более 400 семей.
Инициатива получила одобрение юридического аппарата парламента и комиссии по социальной политике.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комитет имущественных отношений планирует выделить порядка 51 млн 295 тыс. рублей на покупку 12 квартир для нуждающихся.