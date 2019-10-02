Пожилые жители Ленобласти смогут пользоваться проездным в Петербурге

Пенсионеры из Ленобласти теперь могут пользоваться проездным в Петербурге. Фото: pixabay

Пенсионеры из Ленобласти теперь могут пользоваться проездным в Петербурге. Фото: pixabay

Пенсионеры из Ленинградской области получили право льготного проезда на всех видах петербургского общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти 2 октября.

Соглашение о действии регионального единого социального проездного билета (ЕСПБ) на территории Петербурга было заключено между администрациями области и города.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что развитие в логике агломерации между городом и областью продолжается. Сейчас разрабатываются общие подходы к системе общественного транспорта. По словам губернатора, Ленобласть будет отвечать за компенсацию полной стоимости проезда всех пенсионеров.

Также отмечается, что льготный проезд по ЕСПБ имеют возможность получить пенсионеры, федеральные льготники, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, лица, работавшие в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированные граждане, лица сопровождающие инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионеры могут купить билеты на поезд за полцены.