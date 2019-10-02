Российские пограничники обстреляли корабль браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь во время задержания браконьеров из КНДР в Японском море. Прибегнуть к оружию им пришлось после того, как нарушители не выполнили законные требования.

Браконьеры были задержаны в исключительной экономической зоне России. В Находку для дальнейших разбирательств доставили 64 нарушителя, сообщили в ФСБ. Пятеро браконьеров пострадали во время стычки с российскими пограничниками. Им оказана медицинская помощь.

«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован», — приводит РИА Новости слова представителя ФСБ.

За последнее время это уже четвертое задержание браконьеров из КНДР в исключительной экономической зоне России. Так, две недели назад в Японском море поймали две рыболовные шхуны и одиннадцать мотоботов.