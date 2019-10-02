Мужчина в Кудрово пугает местных жителей окровавленным телом

Мужчина в Кудрово пугает местных жителей окровавленным телом
Прохожие разбегаются, видя окровавленного мужчину. Фото: vk.com/kudrovolife

Жители Кудрово заметили на улицах города странного прохожего. Мужчина ходит с голым торсом, а на его шее кровоточит рана.

Все произошло у ЖК «Прогресс» 2 корпус. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что мужчина еле стоит на ногах, иногда он садится на корточки. Неизвестный зажимает руками горло. Со слов очевидцев, он залил кровью дорожки между жилыми зданиями.

Пользователи соцсети «ВКонтакет» рассказали, что вызвали скорую помощь и сотрудников правопорядка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о новой развязке. Она может появиться в городе к 2025. Развязка соединит Кудрово с Мурманским шоссе. Соответствующий проект будет разработан до конца настоящего года.

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Мужчина в Кудрово пугает местных жителей окровавленным телом
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