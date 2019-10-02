Челябинская пенсионерка три года платила по чужому кредиту

Пенсионерка обязали выплатить более 260 тысяч рублей за несуществующий кредит. Женщина оплатила из своей пенсии почти 70 тысяч.

В 2016 году постановлением суда пожилую жительницу Челябинска обязали выплатить кредит размером более 250 тысяч рублей. На протяжении трех лет кредиторы забирали половину пенсии женщины. Лишь спустя три года в районной прокуратуре Челябинске выяснили новые обстоятельства дела и засомневались в том, что пенсионерка действительно брала кредит.

Оказалось, с заявлением в банк приходила другая женщина. После этого решением суда банку было предписано вернуть незаконно взимаемые средства. Прокуратура проконтролирует возвращение денег пострадавшей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о мошенниках, которые, притворившись «беженцами» похитили у 89-летнего пенсионера 500 тысяч рублей.