В Петербурге чиновника оштрафовали за нарушение законодательства о контрактной системе

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Выяснилось, что местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское заключила с коммерческой организацией контракт на выполнение разработки проектной документации на ремонт территории муниципального образования, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

Но были нарушены сроки возврата денежных средств, внесенных коммерческой организацией в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

В итоге чиновника оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что чиновникам грозит штраф в размере более 9 млн рублей за незаконное использование госимущества в Петербурге.