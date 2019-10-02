В Петербурге чиновника оштрафовали за нарушение законодательства о контрактной системе

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Выяснилось, что местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское заключила с коммерческой организацией контракт на выполнение разработки проектной документации на ремонт территории муниципального образования, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.
Но были нарушены сроки возврата денежных средств, внесенных коммерческой организацией в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
В итоге чиновника оштрафовали на 5 тыс. рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что чиновникам грозит штраф в размере более 9 млн рублей за незаконное использование госимущества в Петербурге.