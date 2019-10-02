Командиру сгоревшего в Шереметьево суперджета предъявили обвинение

Командиру сгоревшего в Шереметьево суперджета предъявили обвинение
Из сгоревшего самолета удалось спасти 37 человек -- 41 погиб. Фото: Следственный комитет России.

Следственный комитет предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову. Он руководил аварийной посадкой лайнера в Шереметьево 5 мая.

Евдокимову предъявлены обвинения по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к защите. Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

Точные причины катастрофы будут установлены после проведения экспертиз и проверки Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Анализ состояния самолета и назначенные следствием экспертизы пока не окончены.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. Лайнер приземлился через 28 минут после взлета и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

Sukhoi Superjet 100 аварийная посадка обвинение следственный комитет шереметьево
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Операторов 5G обяжут перейти на отечественные серверы
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин пожелал ...
«Подорожники» с новым дизайном поступят в продажу к открытию ...
В Ленобласти ликвидировано 238 несанкционированных свалок
В Петербурге женщина предстанет перед судом за неоднократную продажу ...
Командиру сгоревшего в Шереметьево суперджета предъявили обвинение
Застрелившему приятеля из самодельного пистолета дали 9,5 лет ...
«Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с ...