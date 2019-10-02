Командиру сгоревшего в Шереметьево суперджета предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову. Он руководил аварийной посадкой лайнера в Шереметьево 5 мая.

Евдокимову предъявлены обвинения по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к защите. Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

Точные причины катастрофы будут установлены после проведения экспертиз и проверки Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Анализ состояния самолета и назначенные следствием экспертизы пока не окончены.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. Лайнер приземлился через 28 минут после взлета и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.