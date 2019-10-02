Шварценеггер обещал встретиться в Петербурге со своим преданным фанатом

Шварценеггер обещал встретиться в Петербурге со своим преданным фанатом
Мечта Сергея исполнится. Фото: YouTube

Мужчина проживает в Ленобласти и никогда не выезжал за территорию региона.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщает 47news. Сергей Еремичев записал видео, на котором просит Арнольда Шварценеггера приехать к нему в гости попить чай. Ролик опубликовала благотворительная организация «Перспективы», которая занимается помощью маломобильным людям – у Еремичева инвалидность из-за умеренного расстройства интеллекта, а также диагностирована онкология на начальной стадии. Каким-то образом достучаться до звезды удалось – он пригласил своего фаната на «Газпром Арену». Сергей займет VIP место и сможет лично пообщаться с любимым актером. Шварценеггер обещал пожать мужчине руку после своего выступления на форуме Synergy Global Forum.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что россияне «атаковали» Арнольда Шварценеггера комментариями. Актер и политик выложил фотографию сына, чем вызвал ажиотаж особенно у русскоговорящих пользователей.

Арнольд Шварценеггер ленинградская область
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