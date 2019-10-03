В России могут создать новую льготную категорию граждан

В Государственной Думе РФ появилось предложение ввести новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки».

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение в адрес главы Минтруда Максима Топилина, сообщает RT.

По словам Чернышова, перестройка, происходящая в 80-х годах, стала настоящей гуманитарной и геополитической катастрофой для советских граждан, в особенности для тех, кому тогда было от 25 до 45 лет.

В тексте обращения парламентария говорится, что миллионы советских граждан пережили серьезные испытания в те года. Именно их предлагается обозначить «жертвами перестройки» и выделить различные льготы и субсидии.

Чернышов также подчеркнул, что вторая половина 80-х привела к росту смертности и падению рождаемости.

Ранее GazetaSPb сообщала, что российским садоводам и огородникам предоставили новые льготы.