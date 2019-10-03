В России ожидается подорожание продуктов на 3,5%

В России ожидается подорожание продуктов на 3,5%
Крупные торговые сети настроены на максимальное сдерживание роста цен на продукты. Фото: unsplash

О росте цен на продукты питания в России предупреждает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

До конца 2019 года в стране ожидается подорожание продуктов на 3-3,5%. Сильнее всего рост цен отразится на стоимости яиц, сахара и мяса птицы. Как говорят эксперты, подорожание связано с сезонным фактором. Об этом сообщают «Известия».

Также может повыситься стоимость молочной продукции на 10% по причине введения электронной ветеринарной сертификации с начала ноября.

Отмечается, что крупные торговые сети настроены на максимальное сдерживание роста цен на продукты, они намерены на придерживать прежнюю ценовую политику. Речь идет, в первую очередь, о товарах первой необходимости.

В АКОРТ также отмечается, что с начала 2019 года продукты на полках магазинов в стране подорожали на 1,7%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Медведев поручил проработать переход к новой продуктовой корзине.

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