В России ожидается подорожание продуктов на 3,5%

О росте цен на продукты питания в России предупреждает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

До конца 2019 года в стране ожидается подорожание продуктов на 3-3,5%. Сильнее всего рост цен отразится на стоимости яиц, сахара и мяса птицы. Как говорят эксперты, подорожание связано с сезонным фактором. Об этом сообщают «Известия».

Также может повыситься стоимость молочной продукции на 10% по причине введения электронной ветеринарной сертификации с начала ноября.

Отмечается, что крупные торговые сети настроены на максимальное сдерживание роста цен на продукты, они намерены на придерживать прежнюю ценовую политику. Речь идет, в первую очередь, о товарах первой необходимости.

В АКОРТ также отмечается, что с начала 2019 года продукты на полках магазинов в стране подорожали на 1,7%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Медведев поручил проработать переход к новой продуктовой корзине.