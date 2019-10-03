Более 36 тысяч россиян будут направлены в войска в ходе осеннего призыва

Более 36 тысяч россиян будут направлены в войска в ходе осеннего призыва
Призыв начался 1 октября. Фото: Baltphoto Pavel Dolganov

Призыв россиян на военную службу начался с октября. В войска военными комиссариатами ЗВО будут направлены более 36 тысяч граждан.

В соединения и воинские части отправятся около 20 тысяч молодых людей. Порядка 1,2 тыс. мужчин направят в воздушно-десантные войска. Как сообщили в Минобороны страны, около 3,5 тыс. пройдут службу на кораблях ВМФ и в береговых частях.

Со слов полковника штаба ЗВО Юрия Брезгина, для реализации соответствующего задания на территории округа планируется вызов 250 тыс. молодых людей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении Шойгу. Министр обороны России заявил, что считает возможным отмену военной службы.

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