Более 36 тысяч россиян будут направлены в войска в ходе осеннего призыва

Призыв россиян на военную службу начался с октября. В войска военными комиссариатами ЗВО будут направлены более 36 тысяч граждан.

В соединения и воинские части отправятся около 20 тысяч молодых людей. Порядка 1,2 тыс. мужчин направят в воздушно-десантные войска. Как сообщили в Минобороны страны, около 3,5 тыс. пройдут службу на кораблях ВМФ и в береговых частях.

Со слов полковника штаба ЗВО Юрия Брезгина, для реализации соответствующего задания на территории округа планируется вызов 250 тыс. молодых людей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении Шойгу. Министр обороны России заявил, что считает возможным отмену военной службы.