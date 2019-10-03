В парадной дома Эрлиха заменили часть исторической плитки

Плитку попытались создать максимально похожей на историческую. Фото: скрин из видео Piter.tv

Плитку попытались создать максимально похожей на историческую. Фото: скрин из видео Piter.tv

В Северной столице в парадной дома Эрлиха и Эттингера заменили историческую плитку. Здание находится на Зверинской улице, 18.

Решение о замене было принято после совета дома. Новую плитку пытались сделать максимально похожей на имеющуюся. Со слов жильцов, сообщает Piter.tv, плитку сняли неаккуратно. Очевидцы рассказали, что ее разбили на мелкие кусочки.

Реставрация метлахской плитки оказалась довольно затратной. В настоящее время работы в парадной продолжаются.

Доходный дом был построен в 1910 году по проекту архитектора Александра Эрлиха.

Ранее в GazetaSPb сообщали о редкой плитке, которую признали объектом культурного наследия. Декоративная плитка находится в здании Исполкомской улице.