В Гатчине поймали лжесотрудников «ЛОЭСК», предлагавших замерить напряжение в квартире

В квартиры жителей Гатчины звонили лжесотрудники «ЛОЭСК», предлагая провести необходимые внутриквартирные замеры напряжения. Предлагаемые платные услуги насторожили некоторых горожан.

Бдительные жильцы сообщили о визите подозрительных работников в правоохранительные органы. Аналогичных звонков за день, 2 сентября, поступило около 15. Как сообщает «Гатчинская правда.ру», благодаря обращениям граждан правоохранители оперативно задержали мошенников. Их поймали во время очередного визита в одну из городских квартир.

В «Лоэск» напомнили, что компания предоставляет услуги по замерам уровня напряжения и других параметров электроэнергии непосредственно в квартирах. Граждан просят быть внимательными и не пускать посторонних в квартиры.

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