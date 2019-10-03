В Гатчине «Киа» не пролезла под дверь фуры

В Гатчине иномарка не смогла пролезть под открывшейся дверью фуры. В результате повреждение оказалось незначительным, а вот пробка успела собраться приличная.

Необычный инцидент произошел сегодня днем, 3 октября. В Гатчине, на проспекте 25-го Октября, внедорожник Kia не смог проскочить под открытой дверью припарковавшегося рядом большегруза.

Со стороны кажется непонятным, почему автомобили так странно стоят. Забавное ДТП, однако, нисколько не позабавило водителей в округе: из-за незначительной аварии стала образовывать пробка. О произошедшем сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Интернет-пользователи сочли неправым водителя грузовика, поскольку он открыл дверь со стороны проезжей части.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии в районе Ржевки. Автомобиль едва не врезался в отбойник.