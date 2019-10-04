Петербургские активисты намерены раздать животных из котокафе «Гулу»

Петербургские активисты намерены раздать животных из котокафе &#171;Гулу&#187;
У котов завелись клещи. Фото: vk.com/zooslovo

Петербургские активисты около недели ухаживают за животными из котокафе «Гулу». О брошенных котах стало известно 26 сентября.

С момента закрытия хозяин почти не появляется в заведении на 4 линии Васильевского острова. Он переложил всю ответственность за котов на общественность.

Одна из жительниц рассказала, что владелец только перечисляет средства на лечение четвероногих. Как сообщает «Мойка78», активистка также добавила, что другого внимания к животным он не проявляет.

«То, что он говорит, что якобы любит этих котиков, все это ложь», — заявила петербурженка.

Женщина рассказала, что неравнодушные жители кормят котов, убирают в помещении и чистят уши, так как у животных завелись клещи.

Вывеска висит на двери кафе. Фото: «Мойка78»

Активисты намерены раздать котов и обратиться в прокуратуру. Горехозяина потребуют привлечь к ответственности.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ситуация в котокафе не меняется уже несколько недель. Местные жители обеспокоены состоянием животных.

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