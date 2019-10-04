Петербургские активисты намерены раздать животных из котокафе «Гулу»

Петербургские активисты около недели ухаживают за животными из котокафе «Гулу». О брошенных котах стало известно 26 сентября.

С момента закрытия хозяин почти не появляется в заведении на 4 линии Васильевского острова. Он переложил всю ответственность за котов на общественность.

Одна из жительниц рассказала, что владелец только перечисляет средства на лечение четвероногих. Как сообщает «Мойка78», активистка также добавила, что другого внимания к животным он не проявляет.

«То, что он говорит, что якобы любит этих котиков, все это ложь», — заявила петербурженка.

Женщина рассказала, что неравнодушные жители кормят котов, убирают в помещении и чистят уши, так как у животных завелись клещи.

Активисты намерены раздать котов и обратиться в прокуратуру. Горехозяина потребуют привлечь к ответственности.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ситуация в котокафе не меняется уже несколько недель. Местные жители обеспокоены состоянием животных.