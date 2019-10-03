Ситуация в котокафе «Гулу» не меняется, животные все еще «под арестом»

В закрытом котокафе «Гулу» в Петербурге все еще держат животных. Заведение расположено на 4 линии Васильевского острова.

«Ужас какой, бедные коты», — написал подписчик группы «Зоослово! Все о животных, помощь».

Тревожные сообщения от местных жителей начали появляться в Сети еще 26 сентября. Со слов пользователей, животные около недели сидели взаперти, их никто не навещал.

«Уже неделю наблюдаем ситуацию, что за котами не ухаживают», — сообщила жительница В.О.

Связаться с владельцами кафе оказалось затруднительно. Зоозащитники звонили по номеру, размещенному в открытом доступе, людям удалось дозвониться до некого мужчины. По его словам, он не работал в кафе, но приезжал кормить животных.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что некоторым котам понадобилась помощь ветеринаров. Нуждающихся в лечении отвезли в клинику, а остальных снова заперли.