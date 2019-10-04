Нелегальный слив «Теплосети» в реку Новую перекрыли

В Петербурге перекрыли дренажный трубопровод, через который в реку Новая поступали нелегальные стоки. В водоем, по словам активистов, сливали пенную воду неизвестного состава.

«Сливы были иногда чистой воды, иногда с пеной. Может химия какая, но поймать за руку не удалось ее. Сейчас затомпонировали, пока сливов больше не наблюдаем», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb лидер движения «Ульяна Экология» Павел Брагин.

Как сообщили в комитете по природопользованию, выпуск сточных вод находится в эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В реку Новую организация сбрасывала сточные, в том числе дренажные, воды. При этом соответствующее разрешение получено не было.

«Общество привлечено Комитетом к административной ответственности по указанной статье (КоАП РФ Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий — прим. ред.) с наложением административного штрафа в размере 50 тыс. руб», — говорится в ответе заместителя председателя комитета Александра Кучаева.

За комментарием Gazeta.SPb обратилась в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оператор аэропорта Пулково, ООО «Воздушыне Ворота Северной Столицы», перекрыл выпуск сточных вод в реку Новая.