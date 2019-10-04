Три года насиловавший несовершеннолетнюю падчерицу житель Волхова заключен под стражу

Мужчина начал приставать к девочке, когда ей было 11 лет. Фото: Pixabay

Мужчина начал приставать к девочке, когда ей было 11 лет. Фото: Pixabay

Жителя города Волхов в Ленобласти заключили под стражу. 41-летний мужчина подозревается в неоднократном изнасиловании своей несовершеннолетней падчерицы.

В полицию 2 октября обратилась 33-летняя жена подозреваемого. Женщина рассказала, что супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери. Со слов заявительницы, все началось в 2017 года.

Когда подозреваемый начал домогаться школьницы, ей было 11 лет. Оба родителя безработные. Как сообщает СУ СК России по области, в настоящее время житель задержан.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в отношении подозреваемого в педофилии составили протокол.